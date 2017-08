Bandet GasBox, som deltog i »Danmark har talent«, optrådte sidste forår i Solrød Center. Men nu ville centret have Solrøds talenter til at springe ud. Det er ikke lykkedes.

Solrøds talenter bliver hjemme

Solrød - 22. august 2017 kl. 12:36 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Centerchef Mia Ellmann føler at hun har gjort alt for at sælge budskabet. Men interessen for at stille sig frem i Solrød Center med sit talent har ikke været til stede.

Planen var at der ved lørdagens Fritid i Solrød skulle holdes en stor talentkonkurrence i Solrød Center, hvor vinderen kunne drage hjem med et gavekort på hele 10.000 kroner.

Men centerchefen har måttet konstatere, at interessen har ikek været der. Kun to tilmeldte, og det var ikke nok til at man følte, at det ville give mening med en konkurrence for kommunens talenter.

- Det er møg ærgerligt, og jeg forstår faktisk ikke, at der kun meldte sig to til at stille op. Vi har skrevet ud med en opfordring til alle foreninger. Vi har annonceret konkurrencen og skrevet de ud på facebook og i nyhedsbreve. Men når næsten ingen vil stå frem, har vi set os nødsaget til at aflyse, sukker Mia Ellmann.