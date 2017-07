De to IGU-forløb i kommunen starter i efteråret, og der tales i øjeblikket med flere forskellige afdelinger i kommunen om mulige forløb. Det ene forløb er dog allerede oprettet på den kommunale del af Plejecenter Christians Have.

Solrød skaber elevpladser til flygtninge

Et af disse er initiativer er integrationsgrunduddannelsen (IGU), og nu er Solrød Kommune klar til at starte de første to IGU-forløb op. Det sker efter, at byrådet i maj gav grønt lys til projektet, som etablerer to forløb årligt i de næste tre år.