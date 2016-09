Solrød-husstande kan søge tilskud til bredbånd

Styrelsen har udpeget en række husstande i Solrød Kommune, som har bredbåndshastigheder på maksimalt 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload, og som dermed er berettiget til at søge støtte til at få etableret bedre bredbåndsdækning.

Er du støtteberettiget, skal du sørge for at slå dig sammen med andre husstande i området, som også er interesseret i at få bedre bredbånd og sende en fælles ansøgning via Energistyrelsens hjemmeside senest mandag den 31. oktober. Derefter vil en række teleselskaber give et bud på dit bredbåndsprojekt, og Energistyrelsen tildeler på den baggrund tilskuddet, som gives direkte til teleselskabet.