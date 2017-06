Solrød Gymnasium dimitterer hele 247 elever

-Måske vil I også mødes om 40 år. Men til den tid er FB for længst glemt og afløst af noget som ingen af jer har fantasi til at forestille jer hvad er. Ingen vil forstå hvad I taler om når I nævner fjerne begreber som "den digitale verden" og "de sociale medier". Jeres børnebørn vil grine af jer, når I fortæller om, at I tog selfies, og at I alle sammen slæbte rundt på noget I kaldte for en bærbar. Det er faktisk det der er med til at gøre livet værd at leve. At ingen kender dagen i morgen, og at man altid må være forberedt på overraskelser og det ukendte og nogen gange samtidig ubekvemme. Det gode ved fremtiden er, at den ikke har været der endnu og at du kan være med til at forme den. Man kan godt have en forestilling om, hvor man vil være om 10 år, men i morgen kan du tage en beslutning, så det bliver helt anderledes. Det du beslutter i dag eller det du gør i morgen, kan være afgørende for hvordan din fremtid bliver. Derfor er det vigtigt at du tager ansvar, ikke bare ser til og lader andre bestemme over dig og din fremtid. Bland dig i debatter, tage stilling, brug din indflydelse, stem til kommunalvalget til november. Thams fortsatte: - Det er mit håb for jer, at I når I om lidt siger farvel til SG, så gør i det med en bagage i rygsækken, som er bæredygtig. Det er mit håb, at SG har givet dig værdier og visioner for fremtiden som holder. Og det er mit håb, at de venskaber og relationer, som er blevet skabt de seneste år på SG varer ved og viser sig bæredygtige. Venskab kan ikke overvurderes. "Friendship is everything. Friendship is more than talent. It is more than the government. It is almost the equal of family" som Don Corleone så smukt sagde. Til lykke med eksamen, brug den, skab din egen fremtid og bidrag til at andre også har en fremtid. Held og lykke. Kom godt videre. Hav et fantastisk liv! Jeg dimitterer Jer således som stx- og hf-studenter fra Solrød Gymnasium år 2017.