Solrød Center er klar til åbningsfesten

Man kan glæde sig til at se en flot rød løber gennem centeret, som vil blive liggende i hele jubilæumsperioden. Man får hermed en unik chance for at føle sig som en kendis, når man handler!

Efter tørsten er slukket, inviteres man - med borgmesteren i front - hen til Borgernes Maleri, som er placeret foran Brillegalleriet, hvor Hörup vil sætte den første streg. Under hele jubilæumsperioden er der mulighed for at sætte præg ved at male eget bidrag på lærredet. Solrød Kommune hænger senere maleriet op til glæde for alle.