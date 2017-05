Solrød bibliotek Foto: Kristian Buchmann

Solrød Bibliotek lukker i en periode

Solrød - 27. maj 2017

Solrød Bibliotek skifter til nyt IT-system, og da biblioteket derfor må lukke i en kortere periode, er det blevet besluttet at man samtidigt foretage de ombygninger, som er nødvendige for at etablere en række nye lokaler på 1. sal til Hjemme- og Sygeplejen.

Derfor vil biblioteket holde lukket i perioden 8. juni til og med 18. juni. Der vil i perioden også være lukket for det selvbetjente bibliotek, samt i bibliotekspunkt Havdrup.

Dagene bruger bibliotekets personale på at implementere det nye system og på at blive undervist, så man er klar til at tage godt imod igen, når biblioteket åbner 19. juni klokken 10.

Ønsker borgere at aflevere materialer i lukkeperioden, kan de gøre dette ved at benytte postkassen udenfor indgangen til biblioteket i Solrød. Man skal være opmærksom på, at afleveret materiale først kan registreres fra 19. juni.

Borgerne i Havdrup kan aflevere materialer i bibliotekspunkt Havdrup fra tirsdag 13. juni. Har man overskredet eventuelle afleveringsfrister i lukkeperioden, annulleres bøden efterfølgende.