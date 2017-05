Her de 10socialdemokrater, der er klar til valg: Birgith Baagø, John Wennerwald Klausen, Anni Krogsgaard, Claus Redder Madsen, Bendt Kirk, Jytte Willendrup, Arne Nowicki Pedersen, Jennifer Brønsholm, Jonas Ring Madsen og Finn Larsen. Privatfoto Foto: Tonny Lauridsen

Socialdemokrater klar til valget

Solrød - 29. maj 2017

De ti socialdemokratiske kandidater er sammen med aktive fra partiforeningen parat til at tage kampen op for et stærkt velfærdssamfund, hvor fællesskab og solidaritet går hånd i hånd med udvikling og fremdrift.

- Vi ved godt, at partierne på den borgerlige side vil sætte fokus på skattelettelser og besparelser på velfærden. Så meget desto mere er der brug for et stærkt socialdemokrati, der kan være et bolværk for en kommune, hvor der er fokus på god kvalitet i den service, som kommunen skal tilbyde borgerne, siger den socialdemokratiske spidskandidat, Claus Redder Madsen.

Socialdemokratiet vil skabe gode pasningsmuligheder for de mindste. Folkeskolen skal have plads og ressourcer til at skabe gode læringsmiljøer, hvor alle elever får færdigheder til at uddanne sig. Socialdemokratiet vil tage ansvar for borgere med sociale problemer og vil udvikle og forbedre trygheden for vores ældre medborgere. Det bliver nogle af socialdemokraternes prioriteter og visioner, der skal præge valgkampen.

Socialdemokraterne håber på en positiv og fair valgkamp med fokus på visioner og fremtidige udfordringer. Partiet erklærer sig parat til at samarbejde og tage medansvar for kommunens udvikling over de næste 4 år.