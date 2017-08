Skræddersyet forløb til unge flygtninge

Forløbet er skræddersyet efter den enkeltes ressourcer og kompetencer. De unge flygtninge får mulighed for at prøve kræfter med alt fra IT til frisør og tømrer, og samtidig modtager de undervisning i dansk og matematik. På den måde bliver de unge flygtninge introduceret smidigere til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem.

På skolen møder flygtninge jævnaldrene, der står i samme situation som dem selv. De møder både flygtninge og danskere, som ligesom dem har brug for vejledning for at komme videre i livet. Der er derfor en rigtig god sammensætning af elever, og det har skabt nye relationer på tværs af nationaliteter. Dermed får de også trænet deres danske sprog, hvilket ofte kan være en barriere for at integrere sig.