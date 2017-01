Simone vinder hver gang

Bettina Kallesø Rasmussen er ikke et splitsekund i tvivl om, hvor meget det har gavnet hendes 21-årige spastiske datter Simone, at hun er blevet grebet af at dyrke en masse motion.

- Stopper Simone med at røre sig, så er hun tilbage i kørestolen om et halvt år.

Men der er nu ingen grund til at frygte, at det vil ske. For Simone er blevet så vild med at træne, at hvis ikke mor Bettina satte bremserne i, ville Simone give den gas 10-12 timer hver dag.