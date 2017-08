Sidste grund sælges i Trylleskov Strand

- Det er en historisk dag med salget af den sidste grund i Trylleskov Strand. Med de kommende boliger er et stort og visionært byudviklingsprojekt ved at være succesfuldt afsluttet. Hele Trylleskov Strand projektet er en kæmpe gevinst for kommunen, da det understøtter en fornyelse af Solrød og samtidig er med til at gøre kommunen endnu mere attraktiv for nye borgere. I byrådet er vi derfor rigtig godt tilfredse med, at vi har fundet en køber med et både interessant og stærkt koncept, der har en god variation i boligudbuddet, siger borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup.