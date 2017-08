Se billedserie SceneKunst skolerne inviterer børn og unge indenfor i teaterets verden og arrangerer to gange om året en stor forestilling, hvor de får lov til at stråle. Foto: SceneKunst Skolen

Scenekunst byder teaterspirer indenfor

Solrød - 12. august 2017 kl. 08:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor gruppe teaterglade børn fra Solrød er netop kommet tilbage efter at have optrådt på de skrå brædder hos Scene Kunst Skolen. Der foregik på Munkekærskolen i Solrød, hvor de gennem tre dage fik undervisning i sang, drama og dans af professionelle. Det var som en del af Sommer Sjov i Solrød, de fik en forsmag på teaterlivet.

- Workshoppen var helt fyldt op og 20 børn havde en fantastisk workshop som endte med en fremvisning af det de havde lært til forældre og familie, fortæller Christina Anthony, der har skolen sammen med sin mand.

Hun fortæller, at der er stor interesse for at være med på de nuværende skoler og at de i øjeblikket er bed at åbne endnu en afdeling, denne gang på Østerbro.

Hun glæder sig naturligvis over, at mange børn har lyst til at være en del af undervisningen på de efterhånden fem teaterskoler, der er placeret ved Sydkysten, i Roskilde, Lyngby, Hellerup og på Østerbro.

- Den store søgning skyldes nok, at interessen er der generelt, men måske også fordi, at de her kan mærke, at vi brænder for at gøre det til en rigtig god oplevelse for børnene at være med, fortæller hun.

Der er stadig mulighed for at være med, for børn fra Solrød og hele oplandet har mulighed for at være med når der er endnu en gratis prøvedag den 26. august på lokationen Sydkysten. Det er på Munkekærskolen. Der er også en prøvedag på skolen i Roskilde den 19. august. Man skal booke en gratis prøvedag på info@scenekunstskoler.dk