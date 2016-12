Socialdemokraten Tonny Lauridsen har det fint med, at Solrød ikke blev lagt sammen med en anden kommune i forbindelse med kommunalreformen for ti år siden.

S: Vi vil ikke vinde ved kommunesammenlægning

- Vi har en forholdsvis god økonomi, Der er ingen alarmklokker, der ringer. Borgerne får den service, de skal have. Så jeg ser ikke lige i kortene, at det ville give mening, at Solrød blev lagt sammen med en anden kommune. Der blev for ikke så længe siden lavet en uvildig undersøgelse af om det ville give mening at vi blev en større kommune. Undersøgelsen viste, at det ville vi ikke vinde noget ved.