Roskilde Festival rører på sig

Se billedserie På Roskilde Festival er flere hundrede unge allerede rykket ind og arbejder på at gøre en del af campingpladsen festlig. Her er det fra et »rør kollektiv«, der er ved at blive malet og indrettet.

Solrød - 20. juni 2017 kl. 15:30 Af Torben Thorsø

Årets Roskilde Festival ér allerede i fuld gang for Inger Kaliszan, der er opvokset i Solrød, og som i disse dage bruger meget tid i på dyrskuepladsen i nabokommunen. Her er hun en del af de mange hundrede unge, der allerede har taget hul på årets festligheder. De arbejder hårdt på at bygge, udsmykke og indrette forskellige områder på campingpladsen - der indtil for nylig var en bar mark.

- Det handler om at skabe noget flot til festivalen og være med til at sørge for den gode stemning på Roskilde Festival, fortæller hun i en pause fra indretningen af det store rør hun sammen med en veninde skal bebo under den kommende festival.

Hun er en del af Dream City på festivalen og sammen med 20 andre bor hun i et »rør-kollektiv«, som de i fællesskab står for at gøre indbydende og en farverig del af den enorme campingplads.