Rigmand sælger luksusvilla og rykker til udkants-Danmark

Han har tjent millioner på at sælge vand. Nu sælger rigmanden Allan Feldt sin luksusbolig i Solrød Strand. Det skriver Boliga Kendte.

Allan Feldt, der er manden bag vand-mærket Aqua D’or vil nemlig flytte til "udkants-Danmark" - nærmere betegnet Lolland for at komme nærmere sit nyeste projekt, virksomheden SEiMEi, der bl.a. producerer bæredygtige juicer under navnet WiSH.

I øjeblikket er man ved at opføre en produktionsfabrik i nærheden af Nakskov.