Privatskole får ikke hævet grundlejen

Solrød - 13. januar 2017 kl. 13:45 Af Else Damsgaard

Solrød Byråd har besluttet at sløjfe det tillæg, som i 2016 blev lagt oven i grundlejen, som Jersie Privatskole betaler for at drive skole på kommunens grund.

Da Jersie Privatskole startede i 2013, aftalte den med kommunen at betale leje af matriklen, hvor de har de midlertidige pavilloner, legeområde samt p-plads. Lejen blev fastsat frem til august 2016. I november 2015 besluttede byrådet, at skolens matrikel, plus den matrikel ved siden af med grønt område, skulle udbydes til salg med henblik på at kunne blive indlemmet i kommuneplanens byzone til offentlige formål - og altså skole. Det var i Jersie Privatskoles interesse, da den gerne ville købe grunden. Samtidig blev skolens tilladelse forlænget, og grundlejen blev sat op, qua lejemålet nu også omfattede en matrikel mere - det grønne område - som skolen og offentligheden bruger.

Skolen tog sagen op igen, for skolelederen mener ikke, at lejen står mål med virkeligheden. Han anfører, at der kan være usikkerhed om, hvorvidt privatskolen rent faktisk kan købe de to matrikler ved udbud. Der kan være andre, der byder over. Desuden er det ikke kun skolen, der benytter det grønne område. Det gør offentligheden og foreninger også, så skolen kan ikke alene råde over det.

På mødet i november beslutter Solrød Byråd at imødekomme anmodningen fra privatskolen, der således fastholder den hidtidige grundleje.