Privat plejecenter fortsætter

Denne unikke opdeling har været medvirkende til et højt serviceniveau, og byrådet i Solrød Kommune har fortsat ønsket at bibeholde denne særlige driftsopdeling af kommunens plejecenter. Driften på den private del af Plejecenter Christians Have har derfor netop været i udbud, og sundhedsvirksomheden Aleris Omsorg A/S, som har stået for driften af den private del siden 2003, har vundet udbuddet.