Påhængsvogn hoppede af lastbil på motorvej: Nu er chaufføren dømt

Solrød - 09. januar 2017 kl. 14:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tidlig morgen i oktober 2015 kom en nu 29-årig lastbilchauffør fra Sakskøbing kørende ad Køge Bugt Motorvejen ved tilkørsel 31 i Solrød Strand. Lastbilen havde en påhængsvogn bag på, som undervejs hoppede af og efterfølgende var til fare for andre trafikanter.

Den 29-årige blev efterfølgende tiltalt for ikke at have sikret sig, at tilkoblingen til påhængsvognen var forsvarlig, og den 19. december i år faldt dommen så. Chaufføren fik en betinget frakendelse af sit kørekort for alle motordrevne køretøjer - undtagen en »lille knallert«.

Under retssagen nægtede den 29-årige mandag sig skyldig i tiltalen, og han udtalte blandt andet, at »han havde kontrolleret, at det hele var sat på, som det skulle, og at han havde foretaget »ruskeprøven«.

En politibetjent vidnede i forbindelse med sagen og fortalte, at var blevet kaldt ud til ulykken tilbage i oktober. Her havde han konstateret, at signalstiften - der er placeret i toppen af koblingshuset og er en fysisk sikkerhed - var knækket, hvilket kan have fatale følger.

Derudover var en bilinspektør også på stedet for at lave en undersøgelse, som Retten i Roskilde vurderede og dømte på baggrund af.

Udover den betingede frakendelse skal den 29-årige chauffør betale en bøde på 2.500 kroner samt sagens omkostninger.