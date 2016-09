På opdagelse i Karlstrup Kalkgrav

Alt det og meget mere får du at vide, når vores to guider, Mogens Marker og Dorte Mølgaard Linder, fortæller om, hvad skrænternes fiskeler og kalk gemmer.

Gennem mere end 100 år - og især efter 2. verdenskrig - har man gravet efter kalk i kalkgraven, så der nu er et enormt hul, der er kendt som et af Solrøds smukkeste naturområder.

Lørdag 17. september kl 14 mødes vi på P-pladsen ved Silovej for at gå en tur i kalkgraven og lede efter forstenet søpindsvin, søliljer og bracchiopoder. Medbring hammer og gerne en mejsel, så har du størst chancer for at få et spændende fortidsdyr med hjem.