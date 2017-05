Også klippekort til plejehjemsbeboere

Solrød Kommune har nu fået muligheden for at søge om tæt på tre millioner kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet, så beboerne på kommunens plejehjem i år og næste år kan få en ekstra oplevelse - uden at de selv skal punge ud.

Og det er en ordning, der kan give de ældre små oplevelse, som kan have stor indflydelse på deres velvære. For det er ikke altid, der skal så meget til for at give vores ældre borgere et løft i de indimellem lange dage.