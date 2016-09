Nu bor der 22.000 i Solrød

Inge er vokset op i Solrød, og det er en del af baggrunden for, at familien besluttede at flytte til Solrød fra Dyssegård i Nordsjælland.

- Det var en stor beslutning, som vel var undervejs i to år, men mine forældre og søster bor hernede, og det trak jo en del. Desuden synes vi, det er et godt sted at vokse op for vores børn, og Solrød har alt det, vi har brug for som fx svømmehal, s-tog og et stort udvalg af fritidsaktiviteter, siger Inge Rønsted.