Netto-åbning i Solrød nærmer sig

Her fortæller kommunikationsmedarbejder Nanna Louise Knudsen, at man forventer at åbne den nye Netto i Solrød i starten af oktober, men at der endnu ikke kan sættes en helt præcis dato for åbningen. Det er en splinterny bygning, som Netto rykker ind i. En bygning, som var tiltænkt en Kiwi. Men lige som byggeriet stod færdigt og klar til indflytning kom meddelelsen om, at Kiwi helt trækker sig fra det danske marked.