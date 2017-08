Se billedserie I Naturbørnehaven Egebo foregår det meste udenfor i naturen. Her er det pædagog Marcel Schäd Jannerup, der taler med børnene i øjenhøjde. Foto: Torben Thorsø

Naturen er den bedste legeplads

Solrød - 21. august 2017 kl. 12:24 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Naturbørnehaven Egebo boltrer børnene sig ude i skoven og lærer om dyre- og planteliv undervejs.

Her går der skattejagt i den, da greben vender jorden og de gule klumper dukker op.

- Dér er en og dér og dér, lyder det ivrigt fra en lille pige, der har fingrene helt nede i muldjorden.

Det kunne lige så godt være guldklumper, men det er »bare« kartofler, der kommer op af jorden i det tilgroede bed, i baghaven hos Naturbørnehaven Egebo i Karlstrup. Her kommer børnene helt tæt på naturen og er for eksempel med når der skal graves mad op til køkkenbordet. Det passer tydeligvis børnene, der nyder, at man gerne må blive lidt beskidt under arbejdet.

- Vi får jordtæer, lyder det fra en anden lille dreng, der dog er i ført gummistøvler og et stort smil.

Lige uden for bedet står Marcel Schäd Jannerup, der er pædagog i børnehaven. Han fortæller, at det er en fornøjelse af følge, hvordan børnene boltrer sig i naturen.

- Vores mål er netop, at de skal have en general kendskab til naturen og bevidsthed om, hvor tingene kommer fra, siger han og fortsætter om for eksempel de bær, der kan plukkes i området:

- Børnene lærer den grundholdning, at naturen er noget vi skal passe på og noget vi kan udnytte på en fornuftig måde. Det gælder når vi fortæller dem, at vi gerne må plukke bærerne, men vi knækker ikke grenene, og det gælder når vi fortæller dem, at man ikke slår et dyr ihjel med mindre, der er en god grund til det.

Mens han taler kan man se en hane, der spankulerer rundt på området et eller andet sted er de to høner, der lægger æg, som børnene så samler op og laver omelet eller pandekager med. De bliver selvfølgelig stegt over bålet udenfor.

Der er i øjeblikket venteliste hos Naturbørnehaven Egebo som håber, at endnu flere får øjnene op for det gode læringsmiljø langt ude i skoven.