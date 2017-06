Send til din ven. X Artiklen: Nabo talte med tyv - før han fattede mistanke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nabo talte med tyv - før han fattede mistanke

Solrød - 13. juni 2017 kl. 10:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Jesper From Det var først efter at personerne var kørt fra adressen, at naboen fik en fornemmelse af, at noget var galt.

Mandag ved 15-tiden var der »besøg« i en villa på Uglevej. Men hvad naboen ikke lige fangede i første omgang var, at der var to ubudne gæst, som naboen udvekslede et par ord med.

Først efter at de var kørt, fattede naboen mistanke og ringede til ejeren af huset på Uglevej. De to tyve har flyttet en række genstande i huset, har gennemrodet skabe og skuffer og har blandt andet stjålet tøj. Naboen noterede sig nummerpladen på tyvenes bil, en sort eller mørkegrå Citroën C4 Cactus med registreringsnummer AX10245. Bilen viste sig at været stjålet i forbindelse med et indbrud på Frederiksberg.

Tyvene betegnes begge som 30-35 år, nordafrikansk af udseende, 170-175 cm høje - og så talte de pæredansk.