Minder fra Matador-land

- Når bankdirektør Varnæs og andre i serien taler om, at de skal på »Feddet« for at slappe af, så er det lige netop området her i Solrød, der menes, fortæller Jens Strunge Jensen, der har skrevet flere bøger om kommunens historie. Han fortæller, at når Solrød på den måde optræder i serien, så er det meget naturligt, for Lise Nørgaards forældre havde sommerhus ved Solrød Strand, der dengang lå i Havdrup-Solrød Kommune. På den måde kendte hun til området, der altså blev skrevet ind i hendes historie om Matador.