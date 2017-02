Medie: Ti søskende udvist trods flere advarsler fra eksperter

Ifølge avisen har familien boet sammen i Solrød siden 2013, men i efteråret modtog de et brev fra Udlændingestyrelsen om, at deres midlertidige opholdstilladelse ville blive inddraget. Familien forsvandt efterfølgende fra den ene dag til den anden, og det er uvist, om de er rejst til Somalia eller opholder sig illegalt i Danmark.

Avisen skriver, at børnene fra Solrød gik i folkeskole, talte flydende dansk, og at flere af drengene gik til fodbold.

Som avisen i en artikelserie har beskrevet den seneste uge, har regeringen besluttet at inddrage opholdstilladelser for herboende somaliere og sende dem til Somalia. I den forbindelse er sagen fra Solrød en af fem sager, hvor tilladelser er blevet inddraget, der danner grundlag for, at Udlændingestyrelsen nu er i gang med at genbehandle 800 herboende somalieres midlertidige opholdstilladelser.