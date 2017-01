Send til din ven. X Artiklen: Lønforhøjelse på ekstraordinært byrådsmøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lønforhøjelse på ekstraordinært byrådsmøde

Solrød - 13. januar 2017 kl. 13:45

Det ligger fast, at landets 98 borgmestre kan se frem til en klækkelig lønforhøjelse - med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år. Derimod er det op til det enkele byråd at bestemme om også udvalgsformændene skal have mere i lønningsposen.

Som DAGBLADET tidligere har fortalt, så har Solrøds to udvalgsformænd, Tonny Lauridsen (S) og Ivar Haugaard-Hansen (V) meldt klart ud, at de mener, at den løn de får i dag, er helt acceptabel.

Men hvis de to formænd ikke automatisk skal »slippe for« mere i løn, så kræver det en ændring af styrelsesvedtægterne. Og den ændring ligger i hænderne på byrådet. Reglerne forskriver så, at byrådet skal behandle det to gange, og altså ikke kan nøjes med at have det på dagsordenen ved byrådsmødet mandag 30. januar. Derfor bliver der nu holdt et ekstraordinært byrådsmøde mandag 16. januar klokken 17 i rådhusets kantine.