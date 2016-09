Der var ikke bred begejstring for en højere klassekvotient og at børn tidligere flyttes fra vuggestue til børnehaver. Stemning var, at man i spareforslagene skal holde fingrene fra børn, unge og ældre. Foto: Jesper From

Lagt op til bredt forlig i Solrød

Man kan aldrig vide sig helt sikker. Men skal man dømme ud fra mandagens byrådsmøde, så tyder meget på at der 10. oktober lander et budget for 2017 til 2020 med bred opbakning i byrådet.

Forslag om at børn tidligere skal rykke fra vuggestue til børnehave og at klassekvotienten sættes op, skabte ikke ligefrem jubel.

Borgmesteren for enden af bordet kunne dog generelt glæde sig over, at det ikke bør kræve de store forhandlinger at finde sammen i et bredt forlig - selv om man aldrig kan vide sig sikker.