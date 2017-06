Se billedserie Blandt de lokale kræfter bag Strandvejen 66 er der stor glæde over, at man har skabt et rent paradis for kvalitetsoplevelser i den gamle Netto-butik. Foto: Torben Thorsø

Kvalitetsbevidste iværksættere jubler

Solrød - 10. juni 2017 kl. 08:18 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Strandvejen 66 i Solrød er tilsyneladende allerede på vej til at blive en succes, med kunder i både isbutikken bageren og restauranten.

- Jeg var her søndag aften for at spise og der var fyldt med mennesker og en rigtig hyggelig stemning i området, siger Hans Odder og fortsætter om stederne, der åbnede i Pinsen:

- Jeg hørte blandt andet, at selvom Paradis havde rørt dobbelt så meget is ,som de normalt gør, så blev der udsolgt før tid. Jeg oplevede også selv, at om morgenen var flere hylder i Lagkagehuset fuldstændig ryddet for boller. Det skriver DAGBLADET Køge.

De fem herrer, der står bag aktiviteterne i den gamle Netto-butik mødtes tidligere på ugen rundt om et bord på den nye restaurant Smeralda.

- Det er da rart, at det på den her måde har vist sig, at det var en god ide, vi fik. Vi er gået efter vores egen fornemmelse af, hvad vi selv synes ville være fedt og nu er vi stolte over, at det er lykkedes os at komme i hus med vores tanker og ideer. Vi er blevet taget fantastisk godt imod, så vores mavefornemmelse har været god, fortsætter Jens Bang Liebst.

Det var ham, der satte sig til at ringe rundt, da der var mulighed for at overtage den gamle dagligvarebutik på hjørnet af strandvejen og byvejen i Solrød. Han fik hurtigt lokale Lars Lohmann, Peter Garber og broderen Anders Liebst med på ideen.

De fem herrer er enige om, at det er vigtigt for en by som Solrød, at der er folk med vilje til udvikling og ikke mindst et politisk miljø, der er med til at gøre det muligt at sætte nye initiativer i værk.

De fem investorer i ejendommen Solrød Strandvej 66 har i hvert fald foreløbig fået det som de gerne vil have det og ser frem til, hvordan interessen vil være hen over sommeren og ikke mindst når vinteren banker på igen.