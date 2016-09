Send til din ven. X Artiklen: Krav om kompensation til pendlere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krav om kompensation til pendlere

Solrød - 12. september 2016 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag skulle S-togene på Køge Bugt-banen være begyndt at køre igen efter otte ugers planlagt sporarbejde og to ugers forlængelse, men en brand har udskudt opstarten. Den slags irriterende uheld er Banedanmark formentlig ikke herre over, men de kan og skal til gengæld lære at overholde deres tidsplaner for sporarbejde, og derfor kræver Solrøds borgmester Niels Hörup fortsat kompensation til S-togs-pendlerne efter sommerens lange S-togs-pause.

Det har ikke været nogen nem sommer at være pendler med S-toget på Køge Bugt-banen. De seneste 10 uger har togene været udskiftet med tog-busser på grund af sporarbejde, og i dag har Banedanmark så meldt ud, at S-togene alligevel ikke genoptager driften i morgen mandag pga. en brand i en omformer.

- En brand i en omformer er jo et irriterende uheld. Det kan ske, ligesom køreledninger kan falde ned osv. Men et sporarbejde, der har været planlagt i både halve og hele år, skal Banedanmark være i stand til at styre, og når de lover, at et sporarbejde tager otte uger, så skal det ikke ende med at tage ti uger i stedet. Sporarbejdet hen over sommeren har været til enorm gene for Solrøds mange pendlere, siger borgmester Niels Hörup.

Da sporarbejdet blev forlænget, opfordrede Niels Hörup transportminister Hans Christian Schmidt til at give pendlerne økonomisk kompensation, og den opfordring gælder stadig:

Der er ikke overensstemmelse mellem det betalte og det leverede produkt, og så er det kun fair at kompensere pendlerne økonomisk, siger Niels Hörup.

- Jeg ved godt, DSB henholder sig til, at der ikke udbetales kompensation for ændringer, der er blevet varslet mere end 72 timer før, men der er efter min mening noget helt galt, hvis Banedanmark ikke er i stand til at planlægge store sporarbejder og overholde deres egne tidsplaner. Det kan efterhånden virke mere som reglen end undtagelsen, at tidsplanerne skrider, og det bør udløse kompensation til pendlerne - hver gang, siger han.