Der var glæde i det konservative telt, hvor der blev serveret lune popcorn og sunde politiske budskaber. Fra venstre: Jeff Duckett, Hans Odder, Carsten Ring, Morten Scheelsbeck og Oliver Lerbech Petersen.

Konservative fik samlet gode input til valgkampen

Solrød - 28. august 2017 kl. 12:38

Lørdag var Solrød Center åbnet op for den årlige omgang 'Fritid i Solrød', og det betød, at mange af de lokale frivillige foreninger og partier havde sat telte op for at komme i direkte kontakt med de lokale borgere.

Blandt deltagerne var også de lokale konservative, og de udnyttede muligheden ved den store frivillighedsdag til at tale med borgerne om det kommende kommunalvalg, fortæller partiets spidskandidat Hans Odder:

- Vi bilder ikke os selv ind, at vi hverken kender alle kommunens problemer eller har alle løsningerne klar. Derfor er en hel dag i selskab med borgerne i Solrød Center guld værd for os. Det er her, vi opdateres på, hvad der rører sig blandt vores medborgere, og det er her, vi får meget værdifulde input til, hvordan vi løser de forskellige udfordringer, siger Hans Odder.

- Overordnet set er jeg ikke i tvivl om, at der er opbakning til vores politiske strategi om at arbejde for at udvikle kommunen yderligere. Vi vil blandt andet skabe mere liv på Strandvejen og i centrene, og vi vil fokusere mere på at gøre børnefamiliernes daglig bedre. Det er jeg kun blevet bekræftet i, og arbejdet fortsætter efter en dejlig lørdag.