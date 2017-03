Jubel og stolthed på Uglegårdsskolen

- Vi er så glade og stolte over, at vi er kommet med til finalen. Flere af vores elever har sagt, at de ikke har kunne sove i nat af bare spænding. Nu skal vi med vores elever til Odense og de har fortjent det. De har nemlig lagt et kæmpe engagement i det her, og vi har nogle elever, der har blomstret som aldrig før, siger hun.