Foto: Solrød Kommune

Journalister kiggede på Kilen

Journalisterne var inviteret til Solrød af Vand i Byer Innovationsnetværket for klimatilpasning, for at fremvise et godt eksempel på en kommunes klimaprojekt, der giver merværdi til lokalsamfundet. Solrød Gymnasium, som ejer jorden, bruger i dagtimerne arealet til undervisning med særligt fokus på idræt og naturvidenskab og som uderum for eleverne i frikvartererne. Samtidig står arealet til fri afbenyttelse for andre borgere, som har lyst til f.eks. at dyrke crossfit eller side med en god bog på et af Kilens hvilesteder.