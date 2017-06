Ingen spor efter Havdrup-brand

Det var politiets håb, at der var borgere som kunne hjælpe med til at finde gerningsmændene til en voldsom brand på Skolevej 22, som 6. juni resulterede i at huset næsten brændte til grunden.

Der var 6. juni klokken 02.28 at meldingen indløb om at huset på hjørnet af Skolevej og Nylukkevej stod i flammer.

Huset har i længere tid været brugt som opholdssted for unge, da huset længe har stået ubeboet. Der er en formodning om, at branden er påsat - men det kan også være ved et uheld, at branden er opstået, da de unge blandt andet er »kendt for« at lave bål inde i huset.