Huset uden vægge midt i Havdrup

Alle er vist nok enig om, at centrum i Havdrup i dag ikke ser for indbydende ud. Pladsen har behov for at blive piftet gevaldigt op. Og nu ligger der en idéskitse, som arbejdsgruppen for Havdrup Bymidte har sagt god for. Et projekt skabt af arkitektfirmaet Møller & Grønborg.