Beboerne på Åsager i Solrød bor på den ene side af vejen og kan - hvis det seneste kommuneplan-forslag bliver vedtaget uændret - sandsynligvis se frem til at få transport- og logistikvirksomheder på den anden side af vejen Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Husejere: Hvilken håndsrækning? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Husejere: Hvilken håndsrækning?

Solrød - 26. august 2017 kl. 08:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere beboere på Åsager i Solrød forstår ikke helt, hvad deres borgmester mener med »en håndsrækning« i sagen, hvor udkastet til den nye kommuneplan indeholder et forslag om at åbne op for erhverv hele vejen rundt om deres huse i det sydlige Solrød.

»Seriøst??? Det er virkelig sødt af borgmesteren at gi en håndsrækning til de beboere, der føler sig indeklemt! Det er bare fuldstændigt misforstået... Vi bliver først indeklemt, hvis vi skal bo midt i et erhvervsområde!!!«.

Sådan lyder en kommentar til DAGBLADETS artikel på Facebook-siden: »Politisk Debat - Solrød Kommune«, hvor sagen bliver diskuteret.

Bemærkningen hentyder til borgmester Niels Hörups (V) svar til beboerne på Åsager, som frygter at blive klemt inde, med værditab af deres huse til følge, hvis forslaget bliver en del af den nye kommuneplan. Borgmesterens rationale er, at hvis der skabes flere erhvervsmuligheder i området, så vil deres grunde også blive mere attraktive.

Det argument har Torben Christensen, beboer på vejen, dog meget svært ved at se fornuften i:

- Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan være en håndsrækning til os, at åbne op for erhverv hele vejen rundt om os. Det var en håndsrækning, hvis kommunen for eksempel tilbød at købe os ud, så der kunne skabes et rent erhvervsområde her!

Han fortæller, at beboerne vil møde op på det kommende byrådsmøde for at få borgmesterens forklaring på »håndsrækningen«.

Det er mandag den 28. august.