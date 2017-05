Se billedserie Det er rigtigt mange penge, som Solrød skal finde til ekstra hjemmehjælps-udgifter, fordi sygehusene holdere kortere tid på patienterne. Foto: Christian Berg

Send til din ven. X Artiklen: Hurtigt hjem fra hospitalet koster kommune dyrt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hurtigt hjem fra hospitalet koster kommune dyrt

Solrød - 20. maj 2017 kl. 08:38 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hospitalerne sparer ved at patienterne hurtigere end tidligere bliver sendt hjem. Til gengæld får kommunerne større udgifter til hjemmehjælp, når de tager over efter hospitalerne. Det kan mærkes i Solrød, hvor behovet for længerevarende hjemmehjælp til borgere er steget voldsomt - og det er dyrt.

Byrådet skal derfor tage stilling til en forventet budgetoverskridelse på hjemmehjælpsområdet.

Ved budgetopfølgningen 31. marts er der indmeldt et merforbrug på 6,9 millioner kroner indenfor hjemmehjælpsområdet, hvoraf kun knap en million kroner kan håndteres af den afsatte demografipulje.

Man havde regnet sig frem til, at der i år var behov for 59.000 visiterede timer. Det tal er nu justeret til 79.000 timer, og det er især en kraftig stigning i de visiterede timer fra september 2016 til marts 2017 på over 30 procent.

Formand for social-, sundheds- og fritidsudvalget, Ivar Haugaard-Hansen (V) lægger ikke skjul på, at det gør økonomisk ondt, at kommunens udgifter til hjemmehjælpen stiger eksplosivt:

- Det er meget voldsomt. Det er ikke længe siden, at patienterne blev på sygehuset til de var raske. Nu kommer lægen og kigger på patienten og siger så farvel. Det tidligere hjemsendelse betyder, at vi som kommune nu er i en situation, hvor vi skal mandsopdække patienterne.