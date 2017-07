Det kan være fristende at slippe hunden løs på gåturen. Men det er altså ikke lovligt. Solrød Kommune får jævnligt henvendelser for borgere, som føler sig generet af løsgående hunde. Foto: Allan Nørregaard

Hold nu hunden i snor!

Solrød Kommune får flere henvendelser fra borgere, som føler sig generet af, at nogle hundeejere vælger at gå tur med den firbenede - uden af vovsen er i snor.

Derfor har Kommunen besluttet at tilslutte sig en kampagne om at man skal holde hunden i snor ved ture i naturen.

I Danmark er der en lov, der siger, at hunde skal holdes i snor i naturen. Nogle hundeejere er ikke klar over det, men mange hundeejere ved det godt. Men nogle vægter alligevel det firbenede familiemedlems mulighed for at løbe frit omkring højere end reglerne.

Man kan læse mere om regler for hundeluftning på Solrød Kommunes strande på hjemmesiden www.hundeskove.dk. Her fremgår det også, at der kun er et sted i kommunen, hvor man må lufte hunde, som ikke er i snor. Det er på et åbent område med mindre græsareal ved Silovej ved Karlstrup Kalkgrav.