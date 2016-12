Havdrup Hallen gik i nisserødt

Se billedserie Julemanden blev kaldt ind i hallen, og det skabte stemning, da han ankom i sin store kane - omgivet af nisser. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Solrød - 29. december 2016 kl. 13:45 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var tydeligt fra start til slut, at det var erfarne nisser, der stod for at arrangere årets julefest i Havdrup. Der manglede ikke noget, og det vrimlede ind med børn med nissetøj og nissehuer, forældre og bedsteforældre. I alt 527, men der var pebernødder, lotteri og juleshow til alle.

Men når sådan en fest har 115 år på bagen, er det vel ganske naturligt, at erfaringerne er gået videre fra år til år. Det gjaldt også musikerne Tage og Morten, der var i røde julehabitter med juletræer og snemandsmotiver - og ikke mindst de store hatte i samme mønster gjorde, at de var svære at overse. Overhøre dem gjorde man heller ikke. De skabte den røde tråd fra start til slut - sammen med nissemor alias Jane Madsen - der var trukket i en lang rød velour-kjole, lange røde handsker og nissehue.

Fra start bliver børn og voksne kaldt op foran scenen, og sammen danser over 300 om det otte meter høje juletræ og synger »Et barn er født i Bethlehem«. Endnu mere intens bliver stemningen, da musikerne får børnene til at hjælpe med at kalde på julemanden, for han mangler. Men det er et krævende job. Der skal råbes højt - og helst på én gang - så der er gang i tællefingrene. Tredje gang lykkes det, og ind ad døren i det fjerneste hjørne af hallen kommer en stor rød kane trukket af store nisser, og i kanen sidder julemanden sammen med op mod 20 små nisser. Mobiltelefonerne blitzer om kap. Årets julefest i Havdrup er i gang med 527 deltagere.