Tanget fra Solrøds strande bliver ikke bare fjernet for at servicere badegæsterne. Det bliver sendt til Solrød Biogasanlæg. Foto: Solrød Kommune

Grøn Vækst-analyse fremhæver Solrød

En ny analyse af Damvad Analytics viser, at de globale investeringer i den grønne omstilling, der kræves for at nå Paris-aftalens mål om at bremse global opvarmning, kan omsættes til et meget stort vækstpotentiale.