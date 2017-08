Se billedserie Der var gøglerier på pladsen foran Solrød Bibliotek, da Sjov Sommer bød på Gak og Sjov. I midten er det Jan Benjamin Olsen, der stod for løjerne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gøgl og glæde for hele fantasien

Solrød - 02. august 2017

Solrød: Piger og drenge på høje stylter eller ganske små cykler optog mandag formiddag området ved Solrød Bibliotek.

- Man skal bare øve sig, øve sig og øve sig, lød det til en af de fremmødte børn, der havde gang i et såkaldt djævlespil, hvor den snurrende kugle skulle sendes højt til vejrs - for så at blive grebet igen af snoren mellem de to pinde i hænderne.

De mange aktiviteter var sat i spil som en del af Sjov Sommer i Solrød, hvor der var indbudt til gøglerskole i middagstimerne, og det havde omkring 25 børn taget imod,

- Vi må ramme noget i børnene, for der er altid fyldt når vi dukker op med remedierne, fortalte Jan Benjamin Olsen, der stod midt i det hele.

Han har gennem mange år arbejdet med børn og set, hvordan deres nysgerrighed bliver pirret af de mange effekter, som de kender fra cirkus.

- Det taler til deres fantasi og får dem i gang med legen - hvis børn ikke leger, så dur det ikke, understreger han.

Han fortæller, at det gode ved gøglerier er, at der er noget for alle.

- Der er altid noget at tage fat i og det giver mulighed for at børnene kan få en god oplevelse. De er måske ikke de bedste til fodbold, men de kan altid ligge på et sømbræt - og bagefter opleve, at blive klappet af. På den måde oplever de, at de kan noget og det styrker deres selvtillid.