Gode karakterer til Solrøds skoler

- Skolerne i Solrød Kommune har altid været kendt for at have en høj faglighed, og ifølge KLs nøgletal lykkes vi med at fastholde det høje niveau - ja, vi går endda lidt frem. Gode folkeskoler er et vigtigt parameter, når det gælder om at tiltrække nye borgere, og når vi gerne vil være det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet, så kan vi kun være tilfredse med igen at få bekræftet, at vi har nogle af landets bedste skoler, siger formand for Familie- og uddannelsesudvalget Tonny Lauridsen.