Glæde over håndtering af byggesager

Solrød Kommune arbejder systematisk for, at byggedrøm kan blive til virkelighed ved at forenkle arbejdsprocesser og sikre hurtigere tilladelser. Og det arbejde lykkes, viser den årlige orientering, som Økonomi-, teknik- og miljøudvalget blev præsenteret for mandag aften, som er en status på det forgangne år.

- Det er vores målsætning, at borgerne og erhvervsvirksomhederne oplever, at deres byggesager får en kompetent behandling, der er så smidig og fleksibel som mulig inden for lovgivningens rammer. Derfor er det dejligt, at vi gennem borgernes feedback kan se, at vi så også kan stå på mål for vores ambitioner. Det fokus vil vi fortsætte, og der kan altid ske fejl, men de fejl lærer vi af til at forbedre byggesagsbehandlingen fremadrettet.