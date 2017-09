Fire indgår teknisk valgforbund

- For os handler det ganske enkelt om at maksimere borgerlig indflydelse i byrådet. Og når vi indgår i et teknisk valgforbund, sikrer vi, at eventuelt overskydende stemmer samles op af et af de andre partier. Vi er stadig fire forskellige partier med hver vores forskellige politik, og vi har aftalt ikke at lægge os fast på enkeltsager eller poster inden valget, for der er stadig forskel på os. Men det er klart, at vores partier er enige om meget og på mange områder ser i samme retning, og derfor er vores samarbejde også meget logisk.