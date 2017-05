Få succes med dit rygestop i Havdrup

Går du rundt med et ønske om at blive røgfri? Så er et af Solrød Kommunes rygestopkurser måske noget for dig. Her kan du få professionel hjælp og støtte fra andre i en lignende situation. Så er der langt større sandsynlighed for, at det lykkes at kvitte tobakken. Selvom man har et stort ønske om at stoppe, kan det være meget vanskelig at gennemføre rygestoppet på egen hånd, særligt hvis man har røget i mange år.