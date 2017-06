Erhvervsvenlige Solrød fastholder 18. plads

- Vi er ikke, og vi bliver aldrig, den helt store erhvervskommune, men jeg er glad for, at vi fortsat ligger stabilt placeret i den gode ende af erhvervsklimaskalaen. Det, der er centralt for os, er, at vi kan skabe nogle gode rammebetingelser for lokal vækst og udvikling, der kan føre til blivende arbejdspladser i Solrød Kommune. Arbejdspladser som er med til at sikre en sund økonomi for både borgerne og kommunen, siger Niels Hörup (V).