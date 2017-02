En række krav skal være opfyldt, hvis man skal få betaling for at passe sit barn hjemme. Nu skal et splittet byråd tage stilling til, om det er en god idé at genindføre ordningen. Modelfoto Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Er det okay med løn for at passe egne børn? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er det okay med løn for at passe egne børn?

Solrød - 17. februar 2017 kl. 13:45 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et spinkelt flertal i familie- og uddannelsesudvalget har sagt ja til, at man igen skal have mulighed for at passe sine egne børn, og for den indsats modtage betaling. Til gengæld var det lige modsat, da punktet var på dagsordenen i økonomi-. teknik- og miljøudvalget.

Det er dog langt fra alle og enhver, der kan droppe pasning i daginstitution, for så at holde børnene hjemme mod betaling.

Det er nu op til byrådet at tage den endelige beslutning, om man vil afsætte 300.000 kroner til projektet.

Bagggrunden for forslaget er det øgede pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet. Det vil kunne lettes lidt ved at nogle af børnene bliver passet hjemme hos mor eller far - mod betaling, lyder det i oplægget fra administrationen.

Tonny Lauridsen undrer sig dog noget over, at forslaget skulle give nogen mening på nuværende tidspunkt:

- Jeg er blevet oplyst, at vi kan overholde vores pasningsgaranti. Så ser jeg ingen grund til, at vi smider 300.000 kroner ud på det, siger han.

Derimod kan Naima Simring godt se en mening med ordningen:

- Jeg kan godt være bekymret for, at vi ikke kan opfylde pasningsgarantien. Det ser slemt ud i juni, og derfor kan jeg ikke se noget forkert i, at vi indføre det.