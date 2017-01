Drop smøgerne - i Solrød

Det kan være meget svært at holde op med at ryge, selvom man har et stort ønske om at stoppe. Især hvis man står alene med udfordringen. Derfor kan det være en rigtig god idé at tilmelde sig et rygestopkursus, hvor man får professionel hjælp og støtte fra andre i en lignende situation. Så er der langt større sandsynlighed for, at det lykkes at kvitte tobakken.