Digerne holdt i Solrød

Solrød - 04. januar 2017 kl. 19:10 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solrødborgerne med vandudsigt kan ånde lettet op.

Lidt efter klokken 18 toppede vandstanden ved Solrøds strande, og selvom vandet stod højt, så kunne det ikke bryde igennem de masse sanddiger, som var skabt for at forhindre vandmasserne i at bryde op gennem å-forløbene og dermed forårsage oversvømmelse i de ejendomme, som ligger op til åerne.

Fra Solrød Kommunes oplyses det, at der indtil videre ikke observeret oversvømmelser i kommunen.

På stranden, hvor Solrød Bæk løber ud, kan entreprenør Johnny Pedersen ånde lettet op. Han har haft fem rendegravere og en gummiged på arbejde for at skabe de enorme diger.

- Hvis vi ikke havde laver digerne, så havde vi med garanti fået oversvømmelse. Men heldigvis ser digerne ud til at holde, fortæller han på den bindende kolde strand, hvor en del borgere har fundet hen for at følge slagets gang.

Der stadig er sandsække ved Lellinge Brandstation, men ikke ved Jersie Strandpark eller Materielgården i Solrød Landsby.

På Holmehusvej har Østsjællands Beredskab etableret et kontaktsted, som er bemandet hele tiden. Her kan borgere henvende sig personligt ved akutte situationer. Derudover kan man holde sig orienteret på kommunens hjemmeside og på Facebook. Ved spørgsmål, som ikke besvares via hjemmesiden og Facebook, kan man kontakte Solrød Kommune på telefon 5618 2335.

