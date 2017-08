Se billedserie Ja, det indbyder ikke ligefrem til at vade gennem tangen, når vejret tillader en dukkert.

Det er fedt(et) at være ved stranden

Solrød - 04. august 2017 kl. 13:38 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu har det ikke været det helt vilde strandvejr, så det har været til at leve med den megen tang på Solrøds strande. Men væk, det skal alt fedtemøget - og med nu flere tålelige sommerdage, så er strandgæsterne igen begyndt at indfinde sig i sandet - og nogle i vandet. Og de skal naturligvis ikke vade i tang til knæene for at få en dukkert eller ligge og sniffe tang, mens de slikker sol.

Formand for Solrød Strands Strandrensningslaug, Preben Larsen, fortæller, at man er meget opmærksom på at tage hensyn til strandgæsterne. Så på de gode vejrdage, stopper man med strandrensningen senest klokken 14, så gæsterne ikke skal generes af larmende maskiner i strandkanten.

For det er det store skyts, der er rullet ned på stranden for at få bugt med alt tangen, som gør det meget lidt attraktivt at gå i vandet direkte fra strandkanten. Heldigvis er der flere badebroer.

I denne uge har entreprenørfirmet JFE A/S været på Solrøds strande med en gummiged med tilbygget tremmeskovl samt to traktorer.