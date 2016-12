Man skal lige forbi tyrekalvene og op ad en lille stige for at besøge nissefamilien på høloftet.

Det dufter af jul på Gløvermosegaard

Støddæmperne kommer på lidt af en prøve. Men så er belønningen der også for enden af den bumlede Gløvermosevej. Her går Per Eriksen rundt og passer ungtyre, grise, lam, gæs, ænder og kyllinger - og i disse glade juletider er al fokus på gårdbutikken. For kunderne kommer i en lind strøm for at handle.